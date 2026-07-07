Genoa, Ricciardella: "Abbonamento in rivendita, un'opportunità in più per i nostri tifosi"

"Noi non ricorriamo nessun record, sicuramente rincorriamo il fatto che i nostri tifosi possano venire allo stadio e abbonarsi in modo migliore possibile con una serie di promozioni che vanno proprio incontro per dare questa opportunità. Quindi ogni tifoso ha un rapporto unico, questa campagna si chiama proprio Unica, stiamo attenti al singolo per cercare di avere il nostro stadio pieno come sempre. Ma continuano sempre le promozioni che vanno nell'ottica di essere accessibili sia per quanto riguarda i giovani, che peraltro c'è una percentuale altissima di giovani nel nostro stadio, anche paragonata a molte altre società. Stiamo attenti ovviamente anche a chi ha qualche anno in più e alle famiglie. Allora nell'accessibilità ovviamente la prelazione è garantita, tutti i titolari di abbonamento 2025-26 potranno esercitare la prelazione anche ovviamente per il 26-27, quindi ognuno potrà avere questa possibilità di fare il proprio abbonamento. Questo concetto dell'abbonamento di rivendita è anche molto interessante perché chi non potrà andare magari quel giorno allo stadio lo può tranquillamente mettere in rivendita, quindi è un beneficio per quel giorno e per quell'opportunità, per quella partita".

Lo ha detto Flavio Ricciardella, direttore generale del Genoa, lanciando la campagna abbonamenti UNICA 2026.

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