De Rossi: "Solo chi soffre impara ad amare. Mi sei mancato, Genoa"

"Tornati a casa. Ripartiamo, carichi come sempre verso una nuova avventura, con in testa ancora le immagini e le emozioni dei mesi che abbiamo trascorso insieme: “Solo chi soffre impara ad amare” non è solo un murales, è il nostro stile di vita e noi l’anno scorso abbiamo lottato, abbiamo sofferto ed abbiamo decisamente imparato ad amare ogni sfumatura di questo club e di questa città. Mi sei mancato, Genoa".

Lo ha scritto su Instagram, accompagnato da una bella fotografia allo stadio "Ferraris", Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, nel giorno del raduno della squadra a Pegli.

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