Genoa: arriva Traoré, passi avanti anche per Dovbyk

Il Genoa mette a segno il primo colpo di mercato: è fatta per Hamed Traoré. Il centrocampista offensivo del Marsiglia vestirà la maglia rossoblù con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro.

L’accordo è stato raggiunto e nei prossimi giorni sono attese le firme che renderanno ufficiale il trasferimento. Traoré rappresenta un rinforzo importante per il reparto offensivo del Genoa, alla ricerca di qualità e imprevedibilità in vista della nuova stagione.

Nel frattempo il club rossoblù continua a lavorare per Artem Dovbyk. Dopo aver perso la pista che portava a Stroud, il Genoa ha intensificato i contatti per l’attaccante della Roma, anche se al momento l’operazione resta complessa.

La società giallorossa, con Daniele De Rossi alla guida tecnica, sarebbe orientata a valutare un prestito, ma il nodo principale riguarda l’ingaggio del centravanti ucraino, che si aggira sui 3,5 milioni di euro a stagione. Per rendere possibile il trasferimento sarebbe necessario un contributo della Roma sullo stipendio.

Nonostante le difficoltà, in casa Genoa filtra ottimismo: la trattativa per Dovbyk resta aperta e il Grifone continua a lavorare per regalare un nuovo attaccante a mister Vieira.

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