Stroud non viene al Genoa, a sorpresa va all’Hull City
di Giovanni Porcella
A lungo corteggiato dal Grifone Stroud sembrava ad un passo da vestire in rossoblu ma a sorpresa lo svedese si è accordato con l’Hull City squadra della Premier.
A dare la notizia Gianluca Di Marzio. Ora il Genoa dovrà cercare un giocatore di fascia sinistra. Intanto va avanti la trattativa per Traorè, che potrebbe ulteriormente rafforzare il reparto offensivo di Daniele De Rossi.
La speranza è di averlo già in ritiro a Moena, rossoblu che partiranno nella mattinata di giovedì 16 luglio.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:genoa
Condividi:
Altre notizie
Genoa, HJ Traorè in arrivo: il classe 2000 salirà a Moena nei primi giorni di ritiro
10/07/2026
di Giovanni Porcella
Genoa, via alle prelazioni: tifosi in coda al Porto Antico per rinnovare l'abbonamento
07/07/2026
di Filippo Serio
Genoa, Ricciardella: "Abbonamento in rivendita, un'opportunità in più per i nostri tifosi"
07/07/2026
di Claudio Baffico