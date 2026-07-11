Genoa

Stroud non viene al Genoa, a sorpresa va all’Hull City

di Giovanni Porcella

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Stroud non viene al Genoa, a sorpresa va all’Hull City
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A lungo corteggiato dal Grifone Stroud sembrava ad un passo da vestire in rossoblu ma a sorpresa lo svedese si è accordato con l’Hull City squadra della Premier.

A dare la notizia Gianluca Di Marzio. Ora il Genoa dovrà cercare un giocatore di fascia sinistra. Intanto va avanti la trattativa per Traorè, che potrebbe ulteriormente rafforzare il reparto offensivo di Daniele De Rossi. 

La speranza è di averlo già in ritiro a Moena, rossoblu che partiranno nella mattinata di giovedì 16 luglio.

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