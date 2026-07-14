Genoa, bagno di folla per il primo allenamento a porte aperte. Presente anche Sucu, domani l’ufficialità di Traorè

Un migliaio di tifosi ha accolto il nuovo Genoa di Daniele De Rossi nel primo allenamento a porte aperte della stagione, andato in scena al centro sportivo rossoblù. Tra la gradinata e la collinetta retrostante, i sostenitori hanno fatto sentire tutto il loro entusiasmo con cori, fumogeni e fuochi d’artificio, accompagnando l’ingresso in campo della squadra.

La sorpresa di giornata è stata la presenza del presidente Dan Șucu. Il patron rossoblù, atteso inizialmente direttamente a Moena per il ritiro in programma da giovedì, ha invece deciso di anticipare il suo arrivo a Genova. Giunto nel primo pomeriggio, ha seguito l’intera seduta d’allenamento e ha voluto salutare personalmente i tifosi, che gli hanno riservato un’accoglienza calorosa intonando il coro: “Portaci, portaci in Europa”.

Presenti anche i gruppi della Gradinata Nord, che hanno esposto lo striscione: “Questa è la tua gente, Ultras nella mente”, firmato Vecchia Sestri.

Assente invece Hamed Traoré, arrivato in giornata a Genova per sostenere le visite mediche. Il centrocampista perfezionerà il tesseramento nella giornata di domani e per questo motivo non ha preso parte all’allenamento.

Tra i volti nuovi visti in campo ci sono Mehictry, Puczka e Havel, mentre non erano presenti Vasquez, Ostigard e il giovane Wiafe.

Dal punto di vista tecnico, la seduta è iniziata con una fase di torello prima di passare a un’esercitazione sull’intensità con il pallone. I giocatori sono stati divisi in tre squadre, riconoscibili dalle pettorine arancioni, gialle e verdi, con una formazione impegnata nel recupero del possesso.

Successivamente De Rossi ha fatto svolgere un’esercitazione di attacco contro difesa. Una delle curiosità della seduta ha riguardato la squadra chiamata a difendere: con la pettorina gialla è stato infatti schierato anche Giacomazzi, vice allenatore di Daniele De Rossi ed ex centrocampista del Lecce.

L’allenamento si è concluso con una partitella terminata sullo 0-0 e, infine, con una serie di allunghi che hanno chiuso il lavoro della giornata. Giovedì la squadra partirà per il ritiro di Moena, dove entrerà nel vivo la preparazione in vista della nuova stagione.

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