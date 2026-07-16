Genoa

Genoa, si chiude il Day 1 a Moena: Colombo in evidenza, Meichtry out per una botta. Traorè verso l’ufficialità

di Luca Pandimiglio

1 min, 24 sec
Genoa, si chiude il Day 1 a Moena: Colombo in evidenza, Meichtry out per una botta. Traorè verso l’ufficialità
2361 - MC Rendering Solution di Mattia Curunella - SPORT

È terminato il Day 1 per i rossoblu in Val di Fassa. Dopo l’arrivo all’hotel Dolomia intorno alle 13.45, la squadra si è ritrovata al campo Benatti di Moena alle 17, momento in cui è stato inaugurato il Genoa Village, alla presenza delle istituzioni locali, oltre che quelle del mister Daniele De Rossi e di Vitinha, che hanno tagliato il nastro rosso davanti ai tifosi rossoblu, accorsi in tanti già al primo giorno di ritiro. 

Dopo un inizio in palestra, la squadra è scesa in campo: si è iniziato con una serie di esercizi con il pallone, per poi passare all’esercitazione attacco contro difesa. La parte sul campo si è conclusa con una partitella 11vs11 a metà campo, terminata per 2-1 con una doppietta di Lorenzo Colombo. 

Proprio nella partitella il nuovo arrivato Franz-Ethan Meichtry è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di uno scontro di gioco. Il centrocampista svizzero, classe 2005, è stato accompagnato fuori dallo staff medico. Nella giornata di domani capiremo le sue condizioni. 

Nel pomeriggio è arrivato anche il via libera per Traorè: il giocatore ha superato i test supplementari per procedere al tesseramento. Nella giornata di domani dovrebbe arrivare il tesseramento e poi di conseguenza l’ufficialità. L’ivoriano potrebbe arrivare in ritiro a Moena già nella giornata di domani. 

Nel Day 2 ci sarà una doppia seduta di allenamento al campo Benatti di Moena: al mattino alle 10.30, mentre al pomeriggio si partirà intorno alle 17.30. 

Il club rossoblù disputerà 3 amichevoli in questo ritiro: 

Domenica 19 luglio, ore 17: Genoa-Trento
Mercoledì 22 luglio, ore 17: Genoa A-Genoa B
Sabato 25 luglio, ore 17: Genoa-Vicenza

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

genoa

Condividi:

2391 - Spazio Genova - Pandina Hybrid