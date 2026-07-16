Genoa, De Rossi ai tifosi a Moena: "Incoraggiate i giocatori se sbagliano perché li faremo correre tanto". Via libera per Traorè
di Luca Pandimiglio
Presente anche Vitinha: "E' sempre un'emozione ritrovarsi in mezzo al nostro pubblico"
"I giocatori probabilmente sbaglieranno qualche pallone, mi raccomando. Incoraggiateli, perché li faremo correre tanto in ritiro e avranno le gambe un po' imballate", ha detto Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, rivolgendosi ai tifosi all'inaugurazione del Village nel ritiro di Moena in Valle di Fassa.
"E' sempre un'emozione ritrovarsi in mezzo alla nostra gente", ha commentato Vitinha.
Intanto Hamed Traorè ha superato i test supplementari per procedere al tesseramento. Tra la serata di oggi e la giornata di domani dovrebbe avvenire il tesseramento e poi di conseguenza arrivare l’ufficialità con tanto di comunicato stampa. Domani dotrebbe arrivare a moena.
Ecco il video del taglio del nastro.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Genoa, al via il ritiro di Moena: alle 18 il primo allenamento al “Benatti”, in attesa di Traorè
16/07/2026
di Luca Pandimiglio
Genoa, bagno di folla per il primo allenamento a porte aperte. Presente anche Sucu, domani l’ufficialità di Traorè
14/07/2026
di Luca Pandimiglio
Il Genoa presenta la prima maglia 2026/27 ispirata alla storica impresa di Anfield
14/07/2026
di Giovanni Porcella