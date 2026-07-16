Genoa, De Rossi ai tifosi a Moena: "Incoraggiate i giocatori se sbagliano perché li faremo correre tanto". Via libera per Traorè

"I giocatori probabilmente sbaglieranno qualche pallone, mi raccomando. Incoraggiateli, perché li faremo correre tanto in ritiro e avranno le gambe un po' imballate", ha detto Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, rivolgendosi ai tifosi all'inaugurazione del Village nel ritiro di Moena in Valle di Fassa.

"E' sempre un'emozione ritrovarsi in mezzo alla nostra gente", ha commentato Vitinha.

Intanto Hamed Traorè ha superato i test supplementari per procedere al tesseramento. Tra la serata di oggi e la giornata di domani dovrebbe avvenire il tesseramento e poi di conseguenza arrivare l’ufficialità con tanto di comunicato stampa. Domani dotrebbe arrivare a moena.

Ecco il video del taglio del nastro.

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