Colpo del Genoa, arriva Hamed Junior Traorè: è ufficiale il trequartista dall'Olympique Marsiglia

Il Genoa mette a segno un importante rinforzo per il reparto offensivo. Il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo di Hamed Junior Traorè, che si trasferisce dall'Olympique Marsiglia con la formula del prestito e diritto di riscatto.

Nato il 16 febbraio 2000, il trequartista ivoriano vanta già una significativa esperienza nei principali campionati europei. In Serie A ha collezionato 149 presenze, realizzando 18 reti e fornendo 13 assist, mentre in Ligue 1 ha messo a segno 12 gol e 3 assist in 39 partite. Nel suo curriculum anche un'esperienza in Premier League, con 11 presenze e un assist, oltre a 11 apparizioni con la Nazionale della Costa d'Avorio, con cui ha realizzato due reti.

Dopo aver sostenuto le visite mediche al centro CDS – La Tua Casa della Salute, Traorè ha firmato un contratto pluriennale ed è atteso in serata nel ritiro rossoblù in Val di Fassa, dove la squadra resterà fino al 26 luglio per la preparazione estiva.

Soddisfatto il Chief of Football del Genoa, Diego Lopez.

"Hamed porta qualità, imprevedibilità, fantasia e conoscenza della Serie A. Con lui ampliamo le soluzioni offensive: è un giocatore forte e con una personalità spiccata. Benvenuto a Genova, Hamed!", ha dichiarato il dirigente rossoblù.

Entusiasta anche il neo acquisto, pronto a iniziare la nuova avventura con la maglia del Grifone.

"È un piacere tornare in Italia e ringrazio il Genoa per questa opportunità. Spero di meritare la fiducia del mister, dei compagni e di un pubblico come questo", sono state le prime parole di Traorè da giocatore rossoblù.

Con il suo arrivo, il Genoa aggiunge estro, tecnica e imprevedibilità alla trequarti, mettendo a disposizione dell'allenatore un giocatore già abituato ai ritmi del campionato italiano e con esperienza internazionale.

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