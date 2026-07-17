Genoa, tanto pallone nel Day 2 a Moena: segnali positivi da Colombo e Vitinha, Traorè atteso in serata

Tanto lavoro con il pallone nel secondo giorno di ritiro per i rossoblu a Moena. La squadra è arrivata al centro sportivo Benatti intorno alle 10, dove ha svolto un risveglio muscolare in palestra, per poi iniziare la parte sul campo alle 10.30.

Campo che non è stato il solito a cui siamo abituati, ma il numero 2 situato accanto al principale. Lì la squadra di De Rossi ha svolto un’esercitazione basata sul possesso palla divisi in due campetti, alla quale hanno partecipato anche i 4 portieri convocati in questo ritiro: Bijlow, Sommariva, Stolz e Mihelsons. Segnale del voler costruire dal basso, seguendo il filone dello scorso anno e abituando i portieri al gioco con i piedi.

Infine si è tornati sul campo principale per un’esercitazione di attacco contro difesa in una metà campo e per la partitella 11vs11 a campo ridotto. Da sottolineare le prestazione di Colombo e Vitinha, entrambi a segno, che sembrano aver trovato subito il feeling giusto in questo ritiro.

Nel pomeriggio prevista la seconda sessione con inizio alle 17.30, mentre tra le 19 e le 20 è atteso l’arrivo di HJ Traorè, che dovrebbe arrivare direttamente all’hotel Dolomia a Soraga, dove alloggia la squadra.

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