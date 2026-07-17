Genoa, finalmente Traorè: l’ivoriano raggiunge il ritiro di Moena. Arrivato anche Blázquez

Hamed Junior Traorè è arrivato nel ritiro di Moena intorno alle 21.20. Dopo tanta attesa il Genoa può godersi il suo nuovo acquisto che sarà subito a disposizione di mister De Rossi. L’ivoriano, che ha scelto di indossare la maglia numero 25, arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Olympique Marsiglia.

Nato il 16/02/2000 Hamed ha all’attivo in Serie A 18 gol e 13 assist in 149 presenze, in Ligue1 12 gol e 3 assist in 39 presenze e in Premier League 1 assist in 11 presenze.

Due i gol segnati con la Nazionale della Costa d’Avorio in 11 presenze. Traorè ha sottoscritto un contratto pluriennale dopo le visite completate a CDS – La Tua Casa della Salute.

“È un piacere tornare in Italia e ringrazio il Genoa per la chance. Spero di meritare la fiducia del mister, dei compagni e di un pubblico come questo” ha dichiarato Traorè.

Poco prima di lui è arrivato a Moena anche l’amministratore delegato del Genoa Andrés Blázquez che ha raggiunto la squadra all’hotel Dolomia nel comune di Soraga.

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