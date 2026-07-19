Genoa-Trento 2-1, Klisys: “L’esordio davanti ai nostri tifosi è stato emozionante. Grazie al mister per la fiducia”
di Luca Pandimiglio
"All’inizio, con tante persone che mi guardavano, avevo un po’ di paura, ma dopo i primi cinque minuti mi sono tranquillizzato”
Esordio anche per il giovane Lukas Klisys, difensore centrale classe 2007, che ha disputato al centro della retroguardia rossoblu tutto il secondo tempo. Ecco le sue parole al termine della vittoria rossoblu per 2-1 contro il Trento, nella prima amichevole stagionale:
"Ha piovuto tutto il giorno, il campo era molto molle e in questi giorni stiamo lavorando tanto con due allenamenti al giorno. I carichi si fanno sentire. Giocare sotto i nostri tifosi è stato un po’ più difficile per l’emozione, ma è stato veramente bello”.
Il giovane ha poi evidenziato l’importanza dell’inserimento nel gruppo e del supporto dei compagni più esperti. “Noi giovani dobbiamo stare insieme e imparare dai più grandi. Sono loro che devono aiutarci e farci crescere, questa è la cosa più importante”.
“Il mister mi ha dato fiducia e lo ringrazio insieme a tutto lo staff. Mi hanno aiutato in tutto, facendomi affrontare questa partita con serenità. All’inizio, con tante persone che mi guardavano, avevo un po’ di paura, ma dopo i primi cinque minuti mi sono tranquillizzato”.
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