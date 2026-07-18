Genoa, Bijlow: «Oggi un portiere deve saper giocare con i piedi. Il club mi ha preso anche per questo, voglio tornare in Nazionale»

Terzo giorno di ritiro in Val di Fassa per il Genoa, impegnato a preparare la stagione 2026/27. A difendere la porta rossoblu sarà il portiere olandese Justin Bijlow, che ha parlato dell’atmosfera che si respira a Moena, dei suoi obiettivi personali e delle aspettative per la nuova stagione.

Il numero uno rossoblu si dice soddisfatto del lavoro svolto in questi primi giorni: «L’atmosfera qui è davvero bella. Ci sono ottime condizioni per lavorare e per farlo con grande intensità. È un posto bellissimo e penso che faremo un ottimo lavoro durante questo ritiro».

«Se giocherò bene qui, spero di poter tornare in nazionale. Con il Genoa vogliamo arrivare il più in alto possibile» ha dichiarato l’olandese che recentemente aveva ottenuto una convocazione per gli Orange.

Arrivato in rossoblù e subito titolare, Bijlow ha spiegato anche cosa gli chiede Daniele De Rossi: «Mi chiede semplicemente di giocare il mio calcio. Il club mi ha preso per le mie qualità e ora devo dimostrarle, aiutando la squadra ogni volta che ce n’è bisogno. Negli ultimi sei mesi abbiamo fatto un ottimo lavoro e dobbiamo continuare su questa strada».

Il portiere olandese ha poi parlato dell’evoluzione del suo ruolo, sempre più coinvolto nella costruzione del gioco. «Oggi ai portieri viene chiesto di giocare con i piedi e io cerco di farlo, aiutando la squadra nel miglior modo possibile. Possiamo ancora migliorare sotto questo aspetto, ma stiamo facendo un buon lavoro».

Infine, uno sguardo alla crescita personale. Bijlow non indica un modello preciso a cui ispirarsi: «Guardo tutti i migliori portieri del mondo, non uno soltanto. Tutti gli aspetti del mio gioco possono migliorare. Più partite giochi, più esperienza accumuli. Non si smette mai di imparare».

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