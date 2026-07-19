Genoa, Colombo: «Sono migliorato nel gioco con i compagni, ora voglio essere più presente in area e segnare anche i gol sporchi»

Lorenzo Colombo riparte dal Genoa con entusiasmo e obiettivi chiari. L’attaccante rossoblù, impegnato con la squadra nel ritiro di Moena, punta a dare continuità alla crescita mostrata nella scorsa stagione e non nasconde la voglia di aumentare il proprio bottino realizzativo.

«Mi sono fatto conoscere un pochino la scorsa stagione, continuiamo su quell’onda – ha spiegato –. Voglio fare tanti gol, voglio far esultare tutto lo stadio e la nostra gente. Speriamo sia una stagione molto scoppiettante».

Sulla possibilità di raggiungere la doppia cifra in campionato, Colombo preferisce non sbilanciarsi: «Lo dirà il campo. Io so solo che provo a migliorarmi ogni giorno, ce la metto tutta e spero di riuscire a ritagliarmi anche questo traguardo».

L’attaccante ha raccontato di sentirsi in ottime condizioni dopo le prime settimane di lavoro estivo. «Sto bene, sono contento di vestire questa maglia e di continuare questo percorso. Mi sono allenato tanto e i gol che stanno arrivando nelle partitelle sono il frutto del lavoro. Speriamo di conservarli anche per il campionato».

Dal punto di vista tattico, Colombo ribadisce di trovarsi particolarmente a suo agio accanto a un’altra punta, pur sottolineando come nel calcio moderno conti soprattutto l’interpretazione dei ruoli. «Mi sono trovato molto bene a giocare con uno di fianco. L’anno scorso, nella maggior parte delle partite, è stato Vitinha, ma anche Ekhator ed Ekuban hanno fatto bene. Speriamo che anche i nuovi compagni possano dare il loro contributo: una squadra più forte aiuta tutti».

Tra le possibili novità offensive c’è anche Meichtry, provato al suo fianco durante l’allenamento. «Mi sono trovato bene, ma lui è una soluzione come tanti altri. Vediamo cosa si inventerà il mister, che ha tante idee. Noi ci fidiamo di lui perché sappiamo che cerca sempre il meglio per la squadra».

Parole positive anche per Havel, uno dei nuovi acquisti: «Si è integrato molto bene. Ha una grande gamba, attacca benissimo la profondità, è presente in area e speriamo che possa portarci tanti gol».

Colombo ha indicato l’aspetto su cui sta concentrando maggiormente il proprio lavoro individuale: «Sto lavorando per stare di più dentro l’area e capire dove arriverà la palla per fare gol. L’anno scorso sono migliorato molto nel gioco con i compagni, ora il passo successivo è restare più dentro l’area e segnare anche quei gol sporchi».

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