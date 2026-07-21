Genoa, Otoa: “Sto lavorando per giocare di più quest’anno. Devo migliorare difensivamente”
di Luca Pandimiglio
Arrivato nel gennaio del 2025 il danese Sebastian Otoa ha collezionato 16 presenza con la maglia rossoblu. Quest'anno il suo obiettivo è quello di aumentare il suo minutaggio e provare a migliorare le sue qualità. Ecco le parole del difensore centrale danese al sesto giorno di ritiro in Val di Fassa:
"Mi piace questa pre-season, ci sono molti allenamenti. Mi piace il gruppo, mi piace l'ambiente qui a Moena, è molto bello.
Ho molto da migliorare, ma sto dando del mio meglio ogni giorno in allenamento. Voglio giocare molto questa stagione, aiutare la squadra; lavoro duramente per guadagnarmi un posto e per migliorarmi sempre di più.
La mia vita a Genova è molto bella, il clima è molto buono rispetto ala Danimarca. Il mio migliore amico è Morten Frendrup, anche perchè è danese e mi aiuta molto.
De Rossi mi ha chiesto di mostrare le mie qualità di migliorare e di comandare sempre la difesa
L’anno scorso è stata una buona stagione. Ho giocato alcune buone partite, ma ovviamente voglio giocare di più e spero che questa sia una buona stagione da questo punto di vista.
Gli aspetti del gioco su cui devo migliorare sono sicuramente la parte difensiva e abituarmi a giocare contro i top player della serie A
Per quanto riguarda i miei idoli, mi è sempre piaciuto Sergio Ramos, anche se non sono lo stesso tipo di giocatore e mi piace molto anche Van Dijk".
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