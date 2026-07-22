Genoa, Amorim: «Mi piace giocare da play e sento la fiducia del mister. Di Genova amo la pasta al pesto e corso Italia»

Il Genoa si prepara ad affrontare il settimo giorno di ritiro in Val di Fassa con l’amichevole in famiglia in programma alle 17 al centro sportivo Benatti di Moena. Tra i giocatori che vogliono emergere in questa nuova stagione c’è sicuramente il nome di Alexandro Amorim, centrocampista classe 2005 brasiliano, arrivato a gennaio per una cifra importante intorno agli 8 milioni + bonus. Ha collezionato 11 presenza nella scorsa stagione e ora vuole aumentare il suo minutaggio.

Il brasiliano ha parlato del duro lavoro che stanno svolgendo in questo ritiro, del rapporto con Daniele De Rossi e con la città di Genova.

«Stiamo lavorando tanto per fare una grande stagione. Mi trovo bene, sto bene, tranquillo. Come i miei compagni stiamo lavorando tanto. Il mister ci dà tutto il suo supporto e speriamo di fare una grande stagione».

«Stiamo lavorando tanto sulla forza e sulla corsa per arrivare al campionato nelle migliori condizioni e fare un grande anno».

Come idoli? «La mia generazione ha guardato tanto Neymar. Mi piacciono tanto Ronaldo il Fenomeno, Ronaldinho, Kaká e guardo molto Rodri della Spagna».

«Il mio obiettivo è giocare, aiutare la squadra e fare il mio miglior lavoro per questa maglia. Mi piace giocare da play, ma se serve posso fare anche la mezzala e dare il massimo».

«L’atmosfera qui a Moena è incredibile. Da quando sono arrivato ho sentito il calore dei tifosi. È un piacere per tutta la squadra e per tutti i giocatori, lavoriamo per noi e per loro».

«Tutto quello che il mister mi dice è molto importante. È stato un grandissimo giocatore ed è un grandissimo allenatore. Voglio continuare a lavorare per dare il meglio e fare una grande stagione».

Sul futuro? “Devo fare bene al Genoa e il mio sogno è arrivare in nazionale».

Su Genova «Mi sono sposato e sono molto felice. La città è bellissima, la pasta al pesto e Corso Italia sono il top. Mi piace tanto».

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