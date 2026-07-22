Genoa, raggiunta quota 10.000 abbonamenti. Oggi alle 17 amichevole in famiglia a Moena

Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti “Unica” del Genoa: sfondato il muro dei 10.000, per la prelazione c’è tempo fino all’8 agosto, giorno nel quale si disputerà il Trofeo Spagnolo allo stadio Luigi Ferraris contro il Deportivo La Coruña alle 20.45.

Nel frattempo prosegue il ritiro in Val di Fassa, oggi pomeriggio la seconda amichevole stagionale in famiglia (Genoa A - Genoa B) in programma alle 17 al centro sportivo Benatti di Moena. Sarà l’occasione di mettere in pratica varie situazioni tattiche provate negli scorsi allenamenti da mister De Rossi; poi il Genoa chiuderà il suo ritiro con l’amichevole di sabato 25 luglio, sempre alle ore 17, contro il Vicenza. Al termine della partita ci sarà la conferenza stampa di Daniele De Rossi e poi la squadra partirà da Moena direzione Genova.

I prossimi test in programma sono il primo agosto amichevole con il Leicester e il 4 agosto contro il Bournemouth, entrambe in Inghilterra.

Poi l’esordio ufficiale sarà in Coppa Italia domenica 16 agosto contro la vincente tra Ascoli e Potenza, aspettando l’esordio ufficiale in Serie A 2026/27 in casa al Ferraris contro il Napoli sabato 22 agosto alle 20.45.

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