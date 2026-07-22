Genoa, Gibertini: «De Rossi mi dà libertà di esprimermi, spero di convincerlo. Lavoro per migliorare la fase difensiva»

Tra i giovani più sorprendenti di questo ritiro in Val di Fassa c’è sicuramente Matteo Gibertini, centrocampista classe 2008, che oggi è stato schierato come mezzala di sinistra nella vittoria del Genoa B per 5-2 sul Genoa A.

Il giovane centrocampista rossoblu è intervento in conferenza stampa al termine dell’amichevole:

«Questa prima esperienza con i grandi è sicuramente molto stimolante. Nel gruppo squadra mi sto trovando molto bene: siamo stati accolti nel migliore dei modi, ci aiutano in tutto, dagli allenamenti alle partite, fino alla vita in hotel e fuori dal campo. Ci troviamo bene anche a giocare e a condividere momenti insieme, come il ping pong, quindi sono molto contento.

Con la palla il mister mi ha sempre dato abbastanza libertà di esprimermi con i compagni, come Vitinha e Lollo (Colombo), mentre sto cercando di applicarmi sempre di più nella fase difensiva, che è l’aspetto in cui devo migliorare maggiormente. È un lavoro che sto portando avanti ogni giorno.

Il mister mi trasmette tranquillità, mi mette nelle condizioni di fare il mio meglio e di dimostrare le mie qualità. Mi sento molto bene e spero di convincerlo, continuando a crescere e a dare sempre di più alla squadra.

L’anno scorso diversi ragazzi della Primavera hanno avuto la possibilità di esordire con i grandi, e per noi questo rappresenta un grande stimolo. Essendo un ragazzo che ha fatto tutto il percorso nelle giovanili, questa opportunità è una motivazione in più: attraverso il lavoro quotidiano speriamo di toglierci questa grandissima soddisfazione.

Voglio ringraziare innanzitutto lo staff, che ogni giorno ci dà una mano a integrarci, e poi tutti i ragazzi della squadra. Cito Vito, Sabe, Alex e tutti gli altri: sono stati molto accoglienti e ci aiutano quotidianamente in tutto il nostro percorso».

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