Genoa, Gibertini: «De Rossi mi dà libertà di esprimermi, spero di convincerlo. Lavoro per migliorare la fase difensiva»
di Luca Pandimiglio
“L’anno scorso diversi ragazzi della Primavera hanno avuto la possibilità di esordire con i grandi, e per noi questo rappresenta un grande stimolo”
Tra i giovani più sorprendenti di questo ritiro in Val di Fassa c’è sicuramente Matteo Gibertini, centrocampista classe 2008, che oggi è stato schierato come mezzala di sinistra nella vittoria del Genoa B per 5-2 sul Genoa A.
Il giovane centrocampista rossoblu è intervento in conferenza stampa al termine dell’amichevole:
«Questa prima esperienza con i grandi è sicuramente molto stimolante. Nel gruppo squadra mi sto trovando molto bene: siamo stati accolti nel migliore dei modi, ci aiutano in tutto, dagli allenamenti alle partite, fino alla vita in hotel e fuori dal campo. Ci troviamo bene anche a giocare e a condividere momenti insieme, come il ping pong, quindi sono molto contento.
Con la palla il mister mi ha sempre dato abbastanza libertà di esprimermi con i compagni, come Vitinha e Lollo (Colombo), mentre sto cercando di applicarmi sempre di più nella fase difensiva, che è l’aspetto in cui devo migliorare maggiormente. È un lavoro che sto portando avanti ogni giorno.
Il mister mi trasmette tranquillità, mi mette nelle condizioni di fare il mio meglio e di dimostrare le mie qualità. Mi sento molto bene e spero di convincerlo, continuando a crescere e a dare sempre di più alla squadra.
L’anno scorso diversi ragazzi della Primavera hanno avuto la possibilità di esordire con i grandi, e per noi questo rappresenta un grande stimolo. Essendo un ragazzo che ha fatto tutto il percorso nelle giovanili, questa opportunità è una motivazione in più: attraverso il lavoro quotidiano speriamo di toglierci questa grandissima soddisfazione.
Voglio ringraziare innanzitutto lo staff, che ogni giorno ci dà una mano a integrarci, e poi tutti i ragazzi della squadra. Cito Vito, Sabe, Alex e tutti gli altri: sono stati molto accoglienti e ci aiutano quotidianamente in tutto il nostro percorso».
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