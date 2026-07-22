Genoa A-Genoa B 2-5: la tripletta di Vitinha e la doppietta di Colombo decidono l'amichevole in famiglia a Moena

Si chiude con il successo del Genoa B per 5-2 l’amichevole in famiglia andata in scena al campo Benatti di Moena. Nel test, disputato su due tempi da 30 minuti e seguito da una serie di cinque calci di rigore, a prendersi la scena sono stati Vitinha, autore di una tripletta e Lorenzo Colombo con una doppietta. Per il Genoa A a segno Havel e Meichtry nella ripresa.

Primo tempo

Al 4’ un contatto tra Havel e Otoa in area fa protestare il Genoa A, ma l’arbitro Bruschi lascia proseguire.

Tre minuti più tardi arriva la prima grande occasione: Meichtry si presenta tutto solo davanti a Stolz, ma l’attaccante si fa rimontare da un intervento provvidenziale di Frendrup, che salva il risultato.

All’11’ il Genoa B passa in vantaggio. Sabelli pennella un cross perfetto di prima intenzione dalla destra e Vitinha, con un preciso colpo di testa, supera Bijlow per l’1-0.

Il Genoa A reagisce al 14’, quando dopo un duello tra Norton-Cuffy ed Ellertsson il pallone arriva a Marcandalli, che conclude alto al volo. Due minuti dopo è Baldanzi a provarci dalla distanza, ma il tiro centrale viene bloccato senza difficoltà da Stolz.

Il Genoa B sfiora il raddoppio al 19’: Masini serve Vitinha, il portoghese calcia a botta sicura ma trova la decisiva deviazione di Vogliacco. Al 21’ Sabelli tenta anche la soluzione su punizione dal limite, senza però inquadrare lo specchio della porta.

La prima frazione si chiude così sull’1-0 per il Genoa B.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo spazio ai cambi: Mihelson rileva Stolz tra i pali del Genoa B, Wiafe prende il posto di Gibertini, mentre nel Genoa A Sommariva sostituisce Bijlow.

Il raddoppio arriva al 32’. Amorim sbaglia lo stop e perde palla al limite dell’area, ne approfitta Vitinha che batte Sommariva con un preciso diagonale.

Al 37’ Colombo sfiora il tris con un colpo di testa su calcio d’angolo che termina alto.

Al 41’ altri cambi: Barbini prende il posto di Doucoure nel Genoa B, mentre Grossi e Vaz sostituiscono Baldanzi e Puczka nel Genoa A.

Passano pochi secondi e arriva il 3-0: Colombo dialoga nello stretto con Vitinha e conclude sul primo palo, trovando la rete.

Il Genoa A reagisce immediatamente. Al 44’ un pallone che si impenna dopo l’anticipo di Otoa su Mihelson favorisce il duello tra Havel e Barbini, vinto dall’attaccante austriaco, che firma il 3-1.

Al 50’ il Genoa A riapre ulteriormente la gara. Grossi impegna Mihelson, Amorim raccoglie la respinta e conclude verso la porta tra le gambe di Otoa; sulla linea Meichtry è il più rapido di tutti e deposita in rete il pallone del 3-2.

Il Genoa B, però, riprende subito il controllo. Al 56’ Norton-Cuffy serve Vitinha al limite dell’area: il portoghese lascia partire un destro preciso che si infila nell’angolino alla destra di Sommariva, completando la sua tripletta personale.

Tre minuti più tardi arriva anche il definitivo 5-2. Dopo un colpo di testa di Otoa, Colombo si coordina splendidamente e con un sinistro al volo batte ancora Sommariva, realizzando una doppietta.

Poi nella serie di rigori finali il Genoa A vince 4-2 contro il Genoa B.

Rigoristi Genoa A:

Doumbia gol

Ellertsson gol

Puczka gol

Havel gol

Rigoristi Genoa B:

Sabelli gol

Colombo parato

Vitinha gol

Norton Cuffy parato

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