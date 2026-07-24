Genoa, De Rossi: “Spero tra un anno di festeggiare ancora qui, magari con una competizione in più. Sul mercato priorità a centrocampista e attaccante”

Intervistato da Sky Sport, il tecnico rossoblù ha parlato delle aspettative per la nuova stagione e dei sogni per il futuro: “Se dici i sogni non si avverano… diciamo che l’anno prossimo spero di stare ancora qui a festeggiare con la stessa maglietta e magari con una competizione in più da giocare. È un sogno utopistico, ora dobbiamo andare passo dopo passo: costruire la squadra e allenarla”.

De Rossi ha indicato anche le prime priorità del Genoa: “Il primo obiettivo è la Coppa Italia, poi la prima partita di campionato e così via. Con questa mentalità abbiamo conquistato i punti per salvarci. Ci sono tante squadre forti davanti a noi e non vogliamo illudere nessuno, non si fanno promesse a un pubblico che ama così tanto. Però i sogni li hanno tutti e sono gratis, soprattutto nel giorno del compleanno”.

Sul compleanno in ritiro: “Ne ho vissuti tanti così. Qualcuno l’ho saltato perché tra Mondiali ed Europei mi aggregavo dopo alla Roma. Ricordo soprattutto quello dei 18 anni, in ritiro in Austria senza festeggiare come i miei amici, ma con lo scudetto sul petto vinto dalla Roma l’anno prima. È il compleanno che mi è rimasto più impresso”.

Il Genoa chiuderà il ritiro domani, sabato 25 luglio, con l’amichevole contro il Vicenza, neopromosso in Serie B. De Rossi si è detto soddisfatto del lavoro svolto finora:

“Il bilancio è positivo per l’atteggiamento della squadra. Abbiamo fatto tanti allenamenti intensi, molti giorni di doppio lavoro, e i ragazzi non si stanno risparmiando nel tentativo di apprendere le nostre idee”.

Il tecnico ha poi raccontato un piccolo “trucco” utilizzato con il gruppo: “A volte facciamo dei regali finti: fissiamo il doppio allenamento e poi facciamo vedere che gli regaliamo la giornata libera. Saltarlo questo pomeriggio aiuterà ad averli più lucidi nell’amichevole con il Vicenza”.

De Rossi ha parlato anche dei giovani presenti in ritiro e delle strategie sul mercato: “Un paio di ragazzi aggregati mi stanno veramente colpendo. Per me è un po’ un tornare indietro, perché è stato anche il percorso che ho fatto da ragazzo. Magari per loro sarebbe utile andare fuori e giocare 30 partite, ma dobbiamo capire se invece possono già aiutarci”.

Sul mercato il tecnico rossoblù ha aggiunto: “Stiamo lavorando per essere pronti, stiamo visionando tanti profili. Mettere un po’ di qualità tecnica potrebbe aiutarci, senza perdere la nostra matrice basata sull’intensità e sulla pressione forte, che sono caratteristiche che dobbiamo mantenere”.

Infine, sulle possibili operazioni in entrata: “Un centrocampista e un attaccante? Sì, ma prima dobbiamo guardare alle uscite che dobbiamo fare, come tutte le squadre. Ne abbiamo già fatta una con Ekhator, che secondo me avrà un grande futuro. In base a chi uscirà vedremo dove prendere giocatori”.

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