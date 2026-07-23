Genoa, Doucouré: “Sono forte fisicamente e con la palla. Essere qui in ritiro è un sogno, ma voglio crescere ancora”

Tra i tanti giovani presenti nel ritiro rossoblu in Val di Fassa c’è Mamedi Doucouré, difensore classe 2007 che sta facendo ottime cose agli ordini di Daniele De Rossi. Il francese ha già esordito in Serie A, lo scorso campionato nella trasferta contro la Fiorentina (8 minuti), terminato 0-0.

Ecco le parole di Doucouré al suo primo ritiro in prima squadra:

“Mi sto trovando molto bene qui in ritiro, siamo qui da sette giorni, stiamo lavorando tanto e sono felice di essere qui.

Sono molto forte con la palla, faccio dei bei passaggi e sono molto forte fisicamente. Secondo me devo migliorare soprattutto sull’attenzione e sulla concentrazione.

De Rossi mi chiede di dare il massimo, di andare al 100%, lavorare e tenere la testa bassa.

L’anno scorso ho fatto tanti assist in Primavera, non è una cosa nuova per me: sono abituato a fare questo tipo di passaggi.

I miei compagni mi trattano bene. Noi giovani dobbiamo lavorare di più, dare il massimo e loro ci danno tanti consigli: è così che si cresce.

Essere in ritiro con una squadra di Serie A è un sogno, però bisogna guardare sempre avanti, passo dopo passo. La prima volta sei felice, poi vuoi sempre qualcosa in più. Sono contento e penso di poter fare ancora molto meglio.

Ringrazio il mister, ringrazio me stesso e ringrazio anche la mia famiglia, soprattutto mia mamma che è sempre stata al mio fianco. Ringrazio tutte le persone che hanno fatto parte del mio percorso, in ogni squadra in cui ho giocato, e tutti gli allenatori che mi hanno aiutato”.

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