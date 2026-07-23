Genoa, buona notizia per De Rossi: primo allenamento in gruppo per Messias. Atteso Sucu a Moena

Si è chiuso con una partitella a tutto campo l’ottavo giorno di ritiro del Genoa in Val di Fassa. Prime indicazioni di formazione e una bella notizia per De Rossi: il primo allenamento in gruppo per Junior Messias. Il brasiliano fino ad ora aveva svolto un programma di riatletizzazione insieme ad un preparatore atletico dedicato.

L’allenamento si è aperto con una sessione di possesso palla in due campetti diversi, poi via all’esercitazione attacco vs difesa che ha dato alcune indicazioni.

Inizialmente sono stati schierati con il 3-5-2:

Marcandalli, Otoa, Vogliacco

Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy

Vitinha, Colombo

Poi nella seconda formazione:

Marcandalli, Klisys, Vogliacco

Sabelli, Messias, Amorim, Wiafe, Puczka

Meichtry, Havel

In entrambi gli schieramenti è diventato poi un 3-4-2-1 con, nel primo caso Baldanzi, e nel secondo caso Messias, che alzavano la loro posizione alle spalle dell’unica punta (Colombo, Havel).

Nella giornata di domani (penultimo giorno di ritiro) ci sarà una doppia sessione di allenamento, al mattino 10.30 e al pomeriggio alle 17.30. Poi la giornata si concluderà con la presentazione della squadra in piazza a Moena, alla quale parteciperà anche il presidente del Genoa, Dan Sucu.

Sabato 25 luglio il Genoa concluderà il suo ritiro in Val di Fassa con l’amichevole al centro sportivo Benatti di Moena alle 17 contro il Vicenza. Poi la squadra tornerà in direzione Genova già nella serata di sabato.

Ci saranno poi altre 3 amichevoli prima dell’inizio delle gare ufficiali:

- Leicester-Genoa (1 agosto)

- ⁠Bournemouth-Genoa (4 agosto)

- ⁠Genoa-Deportivo La Coruna (8 agosto, Trofeo Spagnolo)

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