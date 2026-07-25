Genoa

Il Genoa si fa rimontare dal Vicenza, finisce in parità l'ultima amichevole in Val di Fassa (2-2)

di Luca Pandimiglio

3 min, 8 sec
Il Genoa si fa rimontare dal Vicenza, finisce in parità l'ultima amichevole in Val di Fassa (2-2)
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Le formazioni ufficiali di Genoa-Vicenza:

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vogliacco; Ellertsson, Baldanzi, Amorim, Frendrup, Norton-Cuffy; Vitinha, Colombo. A disposizione: Sommariva, Mihelsons, Stolz, Martin, Meichtry, Klisys, Havel, Sabelli, Doumbia, Puczka, Wiafe, Barbini, Masini, Doucouré, Gibertini, Vaz. All.: Daniele De Rossi

VICENZA (3-5-2): Gagno; Marchizza, Leverbe, Cuomo; Pietrelli, Pellizzari, Carraro, Zonta, Costa; Moncini, Rauti. A disposizione: Massolo, Basso, Alessio, Morra, Caferri, Talarico, Broggian, Vescovi, Corazza, Rada, Brighenti, Sandon. All.: Fabio Gallo

Arbitro: Mattia Drigo della sezione di Portoguaro. Assistenti: Luca Mondin (Treviso) e Davide Moro (Schio)

FINE SECONDO TEMPO! Il Genoa pareggia 2-2 contro il Vicenza il suo ultimo testa Moena.

87' - Pareggio del Vicenza: destro a giro bellissimo di Alessio che non lascia scampo a Sommariva.

86' - Talarico lanciato a rete si allunga troppo il pallone e favorisce l'ottima uscita bassa di Sommariva che tiene il punteggio sul 2-1.

81' - Cambio nel Genoa: fuori Doucouré, dentro Barbini.

69' - Broggian lascia partire un destro forte rasoterra, palla che termina di poco a lato, Vicenza a un passo dal 2-2.

62' - Fuori Stolz, Marcandalli, Otoa, VItinha, Vogliacco, Frendrup, Amorim, Colombo ed Ellertsson; dentro Sommariva, Doucourè, Klisys, Puczka, Sabelli, Wiafe, Meichtry, Havel e Doumbia.

58' - ACCORCIA SUBITO IL VICENZA! Broggian serve Caferri che da pochi passi batte Stolz e porta il Vicenza sul 2-1.

57' - COLOMBO TRASFORMA DAL DISCHETTO! Botta centrale del numero 29 e 2-0 per il Genoa sul Vicenza.

56' - CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA! Masini viene steso in area di rigore dopo un recupero.

54' - Morra si trova davanti a Stolz, ma viene fermato da un grande intervento di Martin che salva il risultato.

52' - Ritmi piuttosto bassi in questo inizio di secondo tempo con il Genoa che fa girare il pallone, ma senza creare grossi pericoli.

INIZIO SECONDO TEMPO! Doppio cambio per il Genoa: fuori Baldanzi e Norton Cuffy, dentro Masini e Martin.

FINE PRIMO TEMPO! Genoa avanti per 1-0 decide Amorim. Poco dopo il quarto d'ora del primo tempo c'è stata un'interruzione dovuta a qualche problema sugli spalti. Dopo pochi minuti è ripresa regolarmente la partita. Per Bijlow un leggero problema muscolare.

42' - AMORIM PORTA AVANTI IL GENOA! Gran tiro da fuori del numero 4 rossoblu e palla che s'infila nell'angolino basso. Genoa in vantaggio al Benatti.

39' - Ci prova Baldanzi dai 30 metri, palla che finisce abbondantemente alta sopra la traversa difesa da Gagno.

37' - Pietrelli salta Norton Cuffy e prova la conclusione da posizione defilata, palla a lato, bravo l'inglese a ritornare sull'uomo e ad ostacolarlo.

33' - Punizione laterale di Costa, non la tocca nessuno e palla che sfiora il palo alla destra di Stolz. Ancora Vicenza vicino al vantaggio.

31' - Brivido per il Genoa in costruzione, Stolz vede Amorim, che gli restituisci un pallone alto e complicato, se la cava l'estremo difensore rossoblu, spazzando in fallo laterale.

27' - Colombo riconquista un bel pallone, entra in area e prova la conclusione con il mancino, deviata in corner. Prima occasione per il Genoa.

25' - Angolo battuto da Costa, spizzata di Rauti in mezzo all'area, reattivo Stolz.

18' - Ancora Vicenza in ripartenza, palla in profondità per Costa, che sbaglia il cross e spreca una grossa opportunità.

10' - Altro pericolo per la porta di Stolz, Rauti si libera e calcia forte sul primo palo, scheggiando il legno alla sinistra del portiere.

5' - Risponde il Genoa con l'apertura di Baldanzi per Norton Cuffy, il traversone dell'inglese è però impreciso e finisce sul fondo.

3' - Subito Vicenza pericoloso con l'iniziativa di Pietrelli, che salta Marcandalli e mette al centro un pallone insidioso sul quale non arriva Rauti.

FISCHIO D'INIZIO! Novità nel Genoa, non gioca Bijlow, tra i pali Stolz.

 

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