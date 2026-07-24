Genoa, presentata la squadra a Moena. Sucu: “Calore dei tifosi fondamentale, la squadra saprà ringraziarli sul campo”

Si è tenuta nella piazza di Moena la presentazione ufficiale della rosa del Genoa per la stagione 2026/27. Sul palco, insieme alla squadra e allo staff tecnico, sono intervenuti il presidente Dan Sucu, il direttore generale Flavio Ricciardella, il Chief of Football Diego Lopez e il tecnico Daniele De Rossi.

Il presidente Dan Sucu ha sottolineato il legame sempre più forte con l’evento di Moena:

“Per me è stata un’enorme sorpresa l’anno scorso perché non conoscevo questa festa. Questo anno non lo è più una sorpresa ma sono ugualmente felice di essere qui e vedere il calore e l’affetto vostro verso la squadra. Sono assolutamente convinto che De Rossi, Diego Lopez e la squadra abbiano bisogno del vostro calore e che vogliano sicuramente ringraziarvi nel miglior modo possibile sul terreno di gioco”.

Il direttore generale Flavio Ricciardella ha evidenziato l’entusiasmo che accompagna il club e il dato sugli abbonamenti:

“È sempre emozionante vedere tutto questo entusiasmo intorno ai nostri colori. È qualcosa che rende questa appartenenza unica. Prima di partire per il ritiro abbiamo riempito il centro ‘Signorini’, ora abbiamo riempito la piazza di Moena e posso dirvi che è stata superata la soglia dei 13 mila abbonati”.

Il Chief of Football Diego Lopez ha parlato del lavoro svolto durante il ritiro e del rapporto costruito con la tifoseria:

“Sono felicissimo di vedere così tanti genoani qui. Con chi ero al telefono in questi giorni? Non posso dirlo. In questo momento di preparazione è un momento di illusione per i tifosi e di lavoro per la squadra. Un lavoro forte per creare le basi per una stagione che per noi sarà molto importante. Abbiamo fatto una parte di lavoro. Abbiamo vissuto momenti di difficoltà insieme. Abbiamo vissuto anche momenti di grande gioia al ‘Ferraris’ che hanno creato un legame speciale fra questa squadra e la tifoseria. E la nostra illusione vera è continuare a crescere con voi, continuare a rendere questo legame ancora più forte ed è per questo che lavoriamo tutti con il mister e lo staff per essere pronti all’inizio della stagione”.

Infine il tecnico Daniele De Rossi ha raccontato le sensazioni del suo primo ritiro alla guida del Genoa:

“È stato un ritiro intenso come sempre, faticoso più per loro che per noi che preparavamo e basta. È stata una scoperta per me perché è il mio primo ritiro, anche se abbiamo già avuto un assaggio il 14 luglio a Pegli con duemila ragazzi venuti con 40 gradi. È un ritiro simile alle altre squadre: tutti faranno le stesse distanze e le stesse corse, ma non sono accompagnati da questa folla qui. Non lo diamo mai per scontato e sappiamo di essere molto fortunati”.

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