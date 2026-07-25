Genoa, Masini: “Devo migliorare in fase di costruzione e nel tiro in porta. Spero di fare la storia con questa maglia”

Patrizio Masini è arrivato al Genoa all’età di 9 anni ed è ormai la rappresentazione della genoanità in campo. Alla sua terza stagione in maglia rossoblu fino ad ora ha collezionato 54 presenze e un gol all’Olimpico contro la Roma.

Tra gli obiettivi del centrocampista sicuramente migliorare la qualità in impostazione e nel tiro in porta, queste le sue parole dal ritiro di Moena:

“Il bilancio del ritiro è positivo. Siamo molto stanchi, stiamo lavorando tanto, però sappiamo che ci servirà in futuro. Abbiamo l’ultima amichevole contro il Vicenza, speriamo di chiudere bene e poi continueremo a Genova.

Aver fatto tutto il percorso nel settore giovanile del Genoa mi fa piacere. È una responsabilità doppia, però tutti insieme andiamo verso un unico obiettivo. Vedremo quando inizieranno le partite vere.

Il gol al Ferraris? Lo dicevo anche prima: vorrei non dirlo più, visto che l’anno scorso non mi ha portato bene. Però è una cosa a cui terrei molto.

Le parole del mister fanno piacere, ma ancora più importanti sono quelle in privato, perché è lì che si vede davvero il rapporto. Mi trovo molto bene con lui, con lo staff e con i compagni.

I consigli più preziosi che mi dà riguardano soprattutto il posizionamento in campo e l’aspetto tecnico, che è dove devo migliorare di più. Mi dà tanti suggerimenti sulla postura del corpo e sulle giocate più pulite per riuscire a giocare in avanti.

Sicuramente voglio e devo migliorare nella costruzione del gioco, nell’impostazione e nell’ultimo passaggio se voglio mantenere questo livello. È un aspetto in cui sono carente e devo crescere il più possibile, così come nel tiro.

De Rossi ha fatto la storia della Roma. Io spero di fare qualcosa di simile con il Genoa, con le dovute proporzioni, ma so che ogni anno bisogna lavorare per conquistarsi il maggior spazio possibile.

A centrocampo siamo tanti e abbiamo caratteristiche diverse, proprio come ha chiesto il mister. È una cosa che aiuta anche nella preparazione delle partite. Ci troviamo bene insieme e in questi giorni stiamo cercando di affinare sempre di più il feeling”.

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