Genoa, De Rossi su Traorè: “Non dobbiamo avere fretta, se starà bene tutto l’anno avremo risolto il 50% dei nostri problemi”

Nel post partita di Genoa-Vicenza, terminata con il risultato di 2-2, Daniele De Rossi ha fatto il punto sulle condizioni di Hamed Junior Traorè, che sta facendo un percorso di riatletizzazione dopo un lungo infortunio.

Le parole di De Rossi sull’ivoriano:

“Traoré sta rientrando. Sapevamo che si trova in una fase di recupero e di riatletizzazione. Sta lavorando con intensità, ma non è ancora in grado di giocare: al momento può svolgere solo alcune piccole attività con noi sul campo.

L’unica cosa che gli ho detto è di non avere fretta. Se Traoré starà bene per tutta la stagione, avremo risolto il 50% dei nostri problemi. Sappiamo però che arriva da un’annata particolare e da un infortunio lungo, quindi conoscevamo già la sua situazione.

Dobbiamo solo avere pazienza, rimetterlo pienamente in piedi e portarlo nella migliore condizione possibile, perché è un giocatore eccezionale”.

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