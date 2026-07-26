Genoa, Doumbia e Latif Ouedraogo a un passo dal prestito al Rapid Bucarest

Prosegue il mercato in uscita del Genoa per quanto riguarda i giovani: è a un passo la cessione in prestito secco al Rapid Bucarest di Chec Bebel Doumbia e Latif Ouedraogo fino al termine della stagione.

Doumbia era stato il giovane che si era maggiormente messo in mostra in questo ritiro a Moena. Lo stesso Daniele De Rossi in conferenza stampa post Genoa-Vicenza ne aveva parlato così:

“Il ragazzo che mi ha colpito di più è Doumbia, che si era già allenato con noi alla fine della scorsa stagione. L’ho ritrovato più maturo e più giocatore”.

Il Genoa riprenderà la preparazione martedì per prepararsi alle due amichevoli in terra inglese:

- 1 agosto contro il Leicester

- ⁠4 agosto contro il Bournemouth

Poi ci sarà il Trofeo Spagnolo sabato 8 agosto al Ferraris contro il Deportivo La Coruna, prima dell’esordio in Coppa Italia domenica 16 agosto contro Ascoli o Potenza.

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