Genoa, Doumbia e Latif Ouedraogo a un passo dal prestito al Rapid Bucarest
di Luca Pandimiglio
Prosegue il mercato in uscita del Genoa per quanto riguarda i giovani: è a un passo la cessione in prestito secco al Rapid Bucarest di Chec Bebel Doumbia e Latif Ouedraogo fino al termine della stagione.
Doumbia era stato il giovane che si era maggiormente messo in mostra in questo ritiro a Moena. Lo stesso Daniele De Rossi in conferenza stampa post Genoa-Vicenza ne aveva parlato così:
“Il ragazzo che mi ha colpito di più è Doumbia, che si era già allenato con noi alla fine della scorsa stagione. L’ho ritrovato più maturo e più giocatore”.
Il Genoa riprenderà la preparazione martedì per prepararsi alle due amichevoli in terra inglese:
- 1 agosto contro il Leicester
- 4 agosto contro il Bournemouth
Poi ci sarà il Trofeo Spagnolo sabato 8 agosto al Ferraris contro il Deportivo La Coruna, prima dell’esordio in Coppa Italia domenica 16 agosto contro Ascoli o Potenza.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:genoa
Condividi:
Altre notizie
Genoa, De Rossi su Traorè: “Non dobbiamo avere fretta, se starà bene tutto l’anno avremo risolto il 50% dei nostri problemi”
26/07/2026
di Luca Pandimiglio
Genoa, Masini: “Devo migliorare in fase di costruzione e nel tiro in porta. Spero di fare la storia con questa maglia”
25/07/2026
di Luca Pandimiglio
Genoa, presentata la squadra a Moena. Sucu: “Calore dei tifosi fondamentale, la squadra saprà ringraziarli sul campo”
24/07/2026
di Luca Pandimiglio