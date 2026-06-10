Genoa, Ordine: "Fini ed Ekhator, l'occasione delle occasioni per ripartire dai giovani talenti"

"Da Creta, ultima esibizione della giovane Italia di Silvio Baldini, che ha trasferito l'Under 21 al posto della nazionale maggiore, sono arrivate un paio di buone notizie per il Genoa. Gli esordi di Ekhator e Fini. E allora io vi chiedo, questa è l'occasione giusta ed è l'occasione delle occasioni, per dimostrare in qualche modo che anche il Genoa e soprattutto Daniele De Rossi sono molto sensibili alla crescita dei giovani talenti. Perché adesso però non ci sono più scuse. Questi due ragazzi che stanno facendo un veloce apprendistato, secondo me meritano di entrare nella rosa. E meritano di entrare nella rosa a pieno titolo. E cioè puntare su questi. Tutto questo convince Daniele De Rossi, è d'accordo Daniele De Rossi e soprattutto è d'accordo la piazza, perché secondo me questa è una spinta decisiva per portare il Genoa almeno su questa strada. E cioè valorizzare i giovani talenti del vivaio, farli diventare una firma autorevole del campionato e poi venderli più avanti".

Lo ha detto Franco Ordine, giornalista nazionale e opinionista di Telenord, al Derby del Lunedì.

Ecco il suo intervento, la puntata integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

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