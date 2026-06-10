Genoa, Ekuban verso l'addio: l'attaccante ha deciso di non rinnovare
di Luca Pandimiglio
Nel corso dell'ultima annata il classe 1994 ha totalizzato 32 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 4 reti e servendo un assist
Si avvia alla conclusione l'avventura di Caleb Ekuban con la maglia del Genoa. L'attaccante avrebbe infatti comunicato alla società la volontà di non prolungare il proprio contratto, scegliendo di intraprendere una nuova esperienza professionale lontano dal club rossoblù.
Nonostante i tentativi della dirigenza di convincerlo a restare, con una proposta di rinnovo biennale con opzione per una terza stagione, il giocatore avrebbe confermato la propria decisione.
Arrivato a Genova nell'estate del 2021, Ekuban si prepara dunque a salutare l'ambiente rossoblù dopo quattro stagioni. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2026 e tutto lascia pensare a una separazione ormai definita.
Nel corso dell'ultima annata il classe 1994 ha totalizzato 32 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 4 reti e servendo un assist. La sua partenza spingerà il Genoa a intervenire sul mercato per individuare un nuovo rinforzo offensivo. Tra i profili seguiti dal club figura Elias Havel, attaccante attualmente in forza al LASK.
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