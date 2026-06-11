Genoa, è fatta per Baldanzi: intesa con la Roma per una cifra intorno ai 9,5 milioni

L'esperienza di Tommaso Baldanzi con la maglia del Genoa è destinata a continuare anche nella prossima stagione. Il trequartista classe 2003, approdato in Liguria durante il mercato invernale con la formula del prestito dalla Roma, è pronto a legarsi definitivamente al club rossoblù.

Secondo le ultime indiscrezioni, l'intesa tra Genoa e Roma è ormai stata raggiunta e la chiusura dell'operazione appare imminente. Il trasferimento di Baldanzi avverrà a titolo definitivo per una cifra vicina ai 9,5 milioni di euro. Una notizia particolarmente gradita a Daniele De Rossi, che considera l'ex Empoli un elemento importante per il proprio progetto tecnico.

Con questa operazione il Genoa si assicura un calciatore in grado di garantire qualità e imprevedibilità sulla trequarti. Per Baldanzi, invece, si apre l'opportunità di trovare continuità e centralità in un progetto tecnico che punta a valorizzarne ulteriormente il talento.

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