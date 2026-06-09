Genoa, fiducia nel talento di Joi Nuredini: rinnovo fino al 2029 per l’attaccante rossoblù

Il Genoa continua a puntare sui giovani cresciuti nel proprio settore giovanile e blinda uno dei prospetti più interessanti del vivaio rossoblù. Il club ha infatti ufficializzato il prolungamento del contratto di Joi Nuredini, attaccante classe 2007 nato a Savona, che ha esteso il proprio legame con la società fino al 30 giugno 2029.

Nuredini è considerato uno dei talenti emergenti del panorama giovanile genoano. Nel corso degli anni si è messo in evidenza nelle diverse formazioni del settore giovanile del Grifone grazie alle sue qualità tecniche, alla capacità di finalizzazione e alla crescita costante mostrata stagione dopo stagione.

Per il giovane attaccante l’annata appena conclusa ha rappresentato una tappa fondamentale nel percorso di maturazione calcistica. Nuredini ha infatti coronato il sogno dell’esordio in Serie A, scendendo in campo nella trasferta contro il Parma e vivendo così la sua prima esperienza nel massimo campionato italiano con la maglia rossoblù.

Il rinnovo fino al 2029 testimonia la fiducia che il Genoa ripone nelle sue potenzialità e nella possibilità che possa diventare, negli anni a venire, una risorsa importante per la prima squadra. La società conferma così la volontà di valorizzare i giovani talenti cresciuti in casa, costruendo un progetto che guarda al futuro senza rinunciare all’identità e al radicamento sul territorio.

Per Nuredini si tratta di un riconoscimento significativo, ma anche di uno stimolo a proseguire il percorso di crescita intrapreso, con l’obiettivo di ritagliarsi sempre più spazio tra i professionisti e continuare a inseguire il sogno di affermarsi con la maglia del Genoa.