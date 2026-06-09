Genoa, fiducia nel talento di Joi Nuredini: rinnovo fino al 2029 per l’attaccante rossoblù
di Giovanni Porcella
1 min, 21 sec
Nuredini ha coronato il sogno dell’esordio in Serie A, scendendo in campo nella trasferta contro il Parma
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