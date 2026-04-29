Soviero: "Genoa, giusto provare le alternative ai titolari". Eranio: "Bello il rapporto tra De Rossi e i giocatori"

"Il primo gol è stato frutto di una disattenzione, così come il secondo. Sono errori individuali, però era giusto capire il potenziale delle alternative che ha il Genoa. Uno ha il dovere di costruire per l'anno prossimo. Quando puoi vedere le alternative e gli investimenti che hai fatto a gennaio. Se non lo vedi in queste partite, mica gli puoi far fare una partita e poi l'anno dopo lo mandi allo sbaraglio. Magari non ti rende, ma lo devi vedere adesso e non l'ultima partita, quando il campionato non ha più senso. Il Genoa comunque contro il Como ha avuto due o tre palle gol per poter pareggiare. La palla di Vitinha è stata clamorosa. Non sembra che gli altri fossero infallibili in difesa, però ci sta che fai due errori e sbagli, come ti è andata bene in altre circostanze che hai fatto tre gol".

Lo ha detto Salvatore Soviero, ex portiere del Genoa, opinionista di Telenord.

"Il Genoa aveva fatto un'ottima gara, è sempre stata in partita, pur con errori difensivi individuali. Il Como aver costruito così poche palle gol non l'avevo mai visto in una gara. Perciò devo dire che la strada è quella giusta. Viera metteva molti giocatori fuori ruolo, perciò la prima cosa che ha fatto De Rossi è averli messo nella loro posizione. Poi l'ha plasmati, perché comunque è stato un giocatore come abbiamo detto di grande personalità, ma è proprio bello il rapporto che ha con ogni giocatore. Penso che tutta la squadra voglia bene a De Rossi. È normale che i risultati hanno aiutato questo, però ha fatto un ottimo lavoro e devo dire che è bravo. Spero che la società possa costruire una squadra, perché le basi ci sono. Costruire prendendo quei piccoli tasselli che possono comunque far fare ancora più la differenza", ha commentato Stefano Eranio, bandiera rossoblù, opinionista di Telenord.

Vi proponiamo un estratto de Il Derby del Lunedì, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata.

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