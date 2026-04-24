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Genoa, tifosi mobilitati con il Como: "Tutti in maglia rossoblù"

di g.p.

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Genoa, tifosi mobilitati con il Como: "Tutti in maglia rossoblù"
18 - SettimoLink

I tifosi del Genoa sono invitati al match col Como a indossare domenica pomeriggio la maglia rossoblu.

Ecco il comunicato: “Domenica invitiamo tutto il popolo Genoano ad indossare la maglia rossoblu per colorate ogni settore del Ferraris, per un colpo d’occhio unico some solo i Genoani sanno fare”.

Intanto De Rossi ritrova Frendrup, Malinovskyi ed Ellertson. Difficile invece il recupero di Norton Cuffy.

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