Genoa, tifosi mobilitati con il Como: "Tutti in maglia rossoblù"
di g.p.
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I tifosi del Genoa sono invitati al match col Como a indossare domenica pomeriggio la maglia rossoblu.
Ecco il comunicato: “Domenica invitiamo tutto il popolo Genoano ad indossare la maglia rossoblu per colorate ogni settore del Ferraris, per un colpo d’occhio unico some solo i Genoani sanno fare”.
Intanto De Rossi ritrova Frendrup, Malinovskyi ed Ellertson. Difficile invece il recupero di Norton Cuffy.
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