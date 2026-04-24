Genoa, De Rossi: "Domenica coroniamo un percorso che mesi fa sembrava difficile, ma il Como è il peggior cliente"

"Con il Como domenica sarà il coronamento di un percorso che adesso ci sembra ora a portata di mano ma qualche mese era più difficile. Affronteremo una squadra che in due minuti ci può far uscire da questo clima di festa. Sono i peggiori clienti possibili. Da amante del calcio, quando guardo il Como mi soffermo più sui pregi e sulle qualità. Sul loro percorso, sulla coerenza calcistica. Il tutto contornato da ottimi investimenti che non fanno male".

Lo ha detto Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, all'antivigilia della sfida con la formazione di Fabregas (domenica 0re 15, diretta Stadio Goal su Telenord a partire dalle ore 14,45 circa).

I rossoblù, con De Rossi in panchina, hanno avuto un percorso da ottavi in classifica. Alzare l'asticella in futuro? Il tecnico ha risposto così: "Di sicuro voglio farlo ma arrivare ottavi vuol dire mettersi dietro dodici squadre e alcune sulla carta sono un po' meglio di noi in questo momento. Mi fa piacere dire che nel mio periodo siamo ottavi ma la classifica poi dice altro. Comunque quando parlo di sogni non intendo ovviamente la Champions League per me".

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