Silvia Sardone a Telenord: "Maglia del Genoa bellissima, vi vogliamo bene. Quella della Samp? La lascio all'altra Silvia..."

"La colpa è mia, nel senso che ho anche trovato la cosiddetta pistola fumante, come si suol dire in termini geopolitici. Il 28 febbraio di quest'anno mentre giocavano Inter e Genoa io, da grande tifoso rossoblù, ero a San Siro a soffrire perché ricordo che il risultato non fu positivo per noi. Alle ore 21 ricevo il messaggio da Silvia Sardone con la quale ho avuto l'onore e il piacere di lavorare diversi anni a Bruxelles al Parlamento Europeo e siamo rimasti in ottimi rapporti, siamo amici, che mi scrive: ma che bella è la maglia del Genoa? E io le spiego che è la seconda di quest'anno e al tempo stesso bandiera di Genova e tributo all'Inghilterra perché ci hanno fondato gli inglesi. Comunque la voglio mi risponde lei. E e io cosa ho fatto? L'ho comprata, l'ho pagata io allo stadio e gliel'ho portata e gliel'ho regalata. Questa è la mia colpa".

Lo ha raccontato Cristiano Bosco, comunicazione della Lega, a We Are Genoa.

"Ma la cosa più bella è che la gente ha pensato che io non sapessi che fosse del Genoa, cioè questa è la cosa più folle - ha commentato sempre in diretta a We Are Genoa l'eurodeputata della Lega, Silvia Sardone - cioè la gente ha detto questa è bionda, comunque donna, non capirà molto di calcio, mai e poi mai avrà pensato che io fossi allo stadio a vedere Inter-Genoa e che quindi indossando la maglia al raduno di Milano sapessi perfettamente che fosse del Genoa".

"Lo so perfettamente che era la maglia che ha usato anche l'Inter per il centenario - ha aggiunto Sardone - ma quella maglia è introvabile ma dato che il simbolo della nostra manifestazione è la croce di San Giorgio perché è anche la bandiera di Milano oltre che della Lega Lombarda io volevo andare con una maglietta che avesse la croce di San Giorgio sopra e quindi ho usato quella del Genoa. E vogliamo dire che la seconda maglia del Genova è bellissima? Il paradosso di questa situazione è che se la sono presa più i tifosi del Genoa a vedere un'interista con la maglia del Genoa che i tifosi dell'Inter a vedere un interista con la maglia del Genoa... Tra l'altro a Milano ci sono dei luoghi interisti che ospitano i tifosi del Genoa anche per vedere le partite, noi vi vogliamo bene".

Infine, Silvia Sardone ha concluso con una frecciata politica, sia pure con il sorriso. All'invito a venire a Genova, ha risposto: "Va bene diciamo che non metterò la maglia della Sampdoria, quella la lascio a un'altra Silvia.... Io faccio la Silvia che mette la maglia del Genoa. Forza Inter e forza Genoa".

Bosco ha concluso: "Vorrei continuare ad andare tranquillamente allo stadio senza ricevere insulti come in questi giorni per la mia generosità e siccome si parla di maglie io volevo mostrarvi che qui ho la maglia indossata da Sabelli in Genoa Sassuolo e autografata...".

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