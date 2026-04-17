Genoa, De Rossi: "Col Pisa match ball salvezza ma loro sono vivi. Io sto bene qui, su Amorim c'è un progetto"

Per il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, la partita di domenica sera (ore 18, diretta su Telenord con Stadio Goal) col Pisa è un appuntamento che potrebbe dare la salvezza ai rossoblù: “E' un match ball per noi per raggiungere l’obiettivo, ma loro sono ancora vivi”.

Ddr è costretto a schierare una formazione di emergenza contro i toscani soprattutto in mediana, ma il mister è certo della risposta della squadra: “Masini ha giocato un po’ meno ma in campo sa sempre dare un contributo importante. Amorim? Su di lui c’è un progetto e bisogna farlo crescere, quando è entrato ha fatto vedere le sue qualità, lo seguiamo”.

Poi De Rossi risponde alle voci romane su di lui: “So come è fatto quell’ambiente ma non mi metto a commentare le voci messe in giro su di me. Io qui sto bene e sono ambizioso e cerchiamo di migliorare la squadra”.

Si prosegue con gli attaccanti dopo i gol al Sassuolo: “Io sono tranquillo con questi ragazzi e in avanti c’è tanta qualità compreso Colombo che in area si muove bene. E non ci sono solo Vitinha, Eku e Messias ma c’è anche Ekhator”.

Infine una battuta su Zatterstrom: “Non si è visto ma è in gamba. Lui davanti ha un robot, ma in questa fase potrà avere le sue occasioni”.

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