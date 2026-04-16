Ita Airways dedica un aereo a De Rossi, simbolo di un Paese che vuole volare

“Alcune storie finiscono per appartenere a tutta l’Italia”, si legge nel messaggio ufficiale di Ita Airways che ha dedicato un aeromobile a Daniele De Rossi, oggi allenatore del Genoa.

Un tributo a un leader, dentro e fuori dal campo, capace di rappresentare da giocatore la Nazionale e la Roma con lo stesso spirito. Un omaggio che conferma ancora una volta quanto De Rossi sia diventato simbolo non solo di una squadra, ma di un intero Paese.

In questo modo DDR entra nella storia anche nei cieli: ITA Airways gli ha dedicato un nuovo A330neo. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social della compagnia, che ha voluto celebrare valori e identità incarnati dall’ex capitano della Roma, tecnico rossoblù.

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