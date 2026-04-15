"Nuovo" Ferraris, dibattito a We Are Genoa: no al taglio dei posti popolari in favore dei commerciali

Secondo il Comune di Genova, la ristrutturazione dello stadio "Luigi Ferraris" di Genova, come annunciato nelle scorse settimane, prevede sì l'introduzione all'interno di negozi e attività, ma non un vero e proprio centro commerciale e/o supermercati. Ci saranno scale panoramiche e skybox, oltre ai musei del Genoa e della Sampdoria e ci sarà uno spazio di oltre duemila metri quadrati dedicato al tempo libero e alla ristorazione.

Il progetto è stato presentato per il Comune dalla sindaca Silvia Salis, dal vicesindaco Alessandro Terrile, dagli assessori Massimo Ferrante (Lavori Pubblici), Francesca Coppola (Urbanistica) e Davide Patrone (Patrimonio), mentre per la parte tecnica è intervenuto l’architetto Hembert Penaranda di Officina Architetti.

Per rispettare le normative europee è però previsto un taglio dei posti e il timore - soprattutto dei tifosi e degli abbonati - è che possa trattarsi di posti popolari.

Di questo argomento si è dibattuto a We Are Genoa, anche con il contributo di Paolo Caricci, presidente dell'Associazione club genoani. Vi proponiamo un estratto del programma, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata.

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