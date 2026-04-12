Genoa, De Rossi sorride: “Vittoria gigantesca con coraggio, ma non siamo ancora salvi’’

Può sorridere Daniele De Rossi dopo aver vinto la battaglia col Sassuolo piegato nel finale. L’allenatore del Genoa è felice per i tre punti e per l’atteggiamento della squadra: “Questa è una vittoria gigantesca. Lo dico forte, non siano ancora salvi ma oggi possiamo esultare con i nostri tifosi in questo stadio fantastico che sa trascinarti. Era importante vincere oggi. Avevamo questo retrogusto amaro dopo la sconfitta contro l'Udinese. Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo. E' stata una partita strana ma ci abbiamo sempre creduto nel poterla vincere e quando c’è questo coraggio si possono ottenere i risultati. Ora andremo a Pisa con mezza squadra ma questo gruppo è forte”. Poi i complimenti a Sabelli e a Messias: “ Le prodezze di Messias ed Ekuban ci sono servite. Il tacco di Sabelli...devo farmi due domande (ride ndr). Scherzi a parte, ci sono giocatori che hanno questa maglia sulle pelle e con un po' di sfrontatezza cercano le giocate vincenti come abbiamo visto. Avanti così”

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