Genoa, Ordine: "De Rossi garante dei tifosi, ma sarà un mercato lacrime e sangue per tanti club italiani"

"Allora De Rossi ha parlato finalmente in maniera chiara, univoca. Ha detto che lui rimane a guidare il Genoa. Attenzione però, perché le parole pronunciate a Lecce hanno un valore e allora io dico Daniele De Rossi si assume la grande responsabilità di rappresentare presso il pubblico della gradinata, presso la tifoseria, presso gli abbonati, che sono la maggioranza assoluta dello stadio, la responsabilità di diventare il garante del prossimo mercato. Ci riuscirà? Io ho qualche perplessità, ma non perché non mi fidi di De Rossi, perché non mi fido in assoluto di quello che si promette da parte delle società prima ancora di cominciare il mercato e so che sarà un mercato di lacrime e sangue per moltissimi club italiani e non soltanto italiani".

Lo ha detto Franco Ordine, giornalista nazionale e opinionista di Telenord, al Derby del Lunedì. Ecco il suo intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it.

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