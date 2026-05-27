Il Genoa progetta il futuro con De Rossi: vertice sul mercato in sede con Lopez

Il Genoa guarda al futuro con Daniele De Rossi con un accordo di fatto positivo per tutti, proprio per proseguire l’avventura tra il tecnico romano e il Grifone per crescere insieme. Nonostante tutto, va detto, il nome di De Rossi sia sempre accostato soprattutto al Bologna che agita le acque per sostituire Italiano con Ddr.

Addirittura però il Genoa avrebbe blindato il suo mister con una clausola rescissoria da 10 milioni di penale per chi vuole De Rossi. Così girano voci peraltro non confermate. Anche perché la volontà di entrambi è quella di proseguire insieme.

Lo ha detto a chiare lettere lo stesso allenatore in passato, l’ultima volta prima e dopo l’ultimo match di campionato col Lecce. E soprattutto da oggi si pianifica il futuro per fare meglio in vista del prossimo anno dopo aver ottenuto con l’arrivo in corsa di De Rossi una salvezza con larghissimo anticipo.

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