Pezzuto: "Enzo Tortora e la dolce maledizione di essere genoano: vi racconto i segreti della sua passione"

"Enzo Tortora aveva una grande passione per il Genoa. Lui ha scritto degli articoli molto belli, delle vere e proprie elegie a favore del Grifone che identificava completamente con la città di Genova. Aveva una signorilità, un tratto di una cortesia unica per cui non si abbandonava al menaggio con i cugini sampdoriani, però ha raccontato in diversi articoli pubblicati sulla Nazione del perché era genoano. La definiva una dolce maledizione, una malattia che ti viene diagnosticata appena sei nato, che può ogni tanto anche sparire, ma prima o poi si ripresenta e confessava che spesso saliva sul treno, non aveva voglia di scendere a Genova perché era diretto in altre parti, ma alla fine non ce la faceva, scendeva e assisteva alle partite".

Lo ha raccontato a Telenord, in diretta, Vittoria Pezzuto, ex politico, giornalista e scrittore, in collegamento a Il Derby del Lunedì. Pezzuto, pure lui tifoso rossoblù, sarà protagonista di Incontri a Palazzo, la prima grande intervista, realizzata da Massimiliano Lussana, del ciclo estivo di questi appuntamenti quest'anno in versione diffusa in tutta la Liguria. Il primo è venerdì, in Fondazione Carige alle 18,30, per presentare il libro "Applausi e sputi, le due vite di Enzo Tortora", firmato da Pezzuto (prenotazioni su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontri-a-palazzo-vittorio-pezzuto-applausi-e-sputi-1989681797818?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true)

Vi proponiamo un estratto del suo intervento, la puntata integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata a Il Derby del Lunedì.

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