Genoa, piace il terzino Marcelo Vaz della Varesina
di Giovanni Porcella
Terzino sinistro nato in Guinea-Bissau ma che possiede anche il passaporto senegalese
Genoa, piace il terzino Marcelo Vaz della Varesina, terzino sinistro nato in Guinea-Bissau ma che di passaporto è anche senegalese. Il club rossoblu, secondo il giornalista Gianluca Di Marzio punta sul calciatore che in stagione ha giocato nella Varesina. La dirigenza del Grifone avrebbe accelerato per Vaz. Su di lui c’era stato il forte interesse dell’Inter.
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