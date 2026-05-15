Genoa, De Rossi: "Avanti insieme, nessuna squadra mi ha cercato. Cederemo ma partiamo da una buona base"

Daniele De Rossi, all'antivigilia della sfida con il Milan a Marassi domenica alle 12 (per il Genoa l'ultima in casa del campionato), ha parlato della partita ma anche del suo futuro: “Avanti insieme, nessun club mi ha cercato”, ha ribadito.

Col Milan il tecnico chiede una partita seria: “Sarà dura perché loro hanno molti problemi di formazione ma per questo daranno il massimo. Ma anche noi che forse non avremo Ostigard, Baldanzi e Norton, cercheremo di salutare la nostra grande tifoseria regalando una soddisfazione”.

Ddr poi racconta le sensazione del campionato: “Ho capito che sebbene abbiamo perso con l’Atalanta ho visto una squadra che mi avrebbe salvato. Poi ho capito a Verona che eravamo salvi”. La partita che non vuol più vedere? “Il primo tempo con la Juve, ma soprattutto il secondo tempo di Pisa”. Ma io ringrazio comunque tutti i miei giocatori che sono loro che mi hanno salvato”.

Ora si ricomincia a luglio: “Partiamo dalla base ma sappiamo che dovremo anche cedere ma con Blazquez e Lopez ci confrontiamo spesso”.

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