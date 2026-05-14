Genoa-Milan ancora senza data certa. Club rossoblu furiosi: “Non si trattano così i tifosi”
di Giovanni Porcella
In attesa di sapere con certezza quando si giocherà Genoa-Milan e altre partite del campionato italiano di serie A, c’è la prima presa di posizione forte da parte dei sostenitori rossoblu.
“I Figgi do Zena” in un comunicato hanno criticato con forza il trattamento subito dal pubblico: “Nello specifico, la presa di posizione diffusa via social dai FdZ spiega bene quale sia il clima intorno a questa situazione, che vede il Derby della Capitale, collocato in concomitanza della finale dell'ATP 1000 di tennis al Foro Italico, tenere in scacco mezza Serie A e lo spettacolo che contorna le partite.
Intanto la coreografia al Ferraris nei distinti già preparata per Genoa-Milan non si farà più e questo è un segnale di delusione dei tifosi. Il comunicato su chiude con in chiaro “Vergognatevi” a chi deve gestire il calendario.
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