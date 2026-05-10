Fiorentina-Genoa 0-0: cronaca e tabellino della partita
di Luca Pandimiglio
Formazione di De Rossi già salva, mentre ai viola serve un punto per la matematica
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Genoa:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Braschi. All. Vanoli.
GENOA (3-4-1-2):Bijlow; Zatterstrom, Ostigard, Marcandalli; Martin, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Vitinha; Ekhator, Colombo. All. De Rossi.
FISCHIO FINALE! Termina 0-0 al Franchi tra Fiorentina e Genoa, per la Viola è salvezza matematica.
80' - Occasione per Parisi che a botta sicura, calcia in porta trovando Gosens sulla traiettoria.
74' - Ekuban si divora il vantaggio. Palla persa dalla viola che arriva sui piedi dell'attaccante rossoblu che calcia male sul fondo alla destra del palo. Clamorosa occasione per il Genoa.
73' - Due cambi anche per Vanoli: Mandragora e Ndour, dentro Fabbian e Brescianini.
71' - Doppio cambio nel Genoa: fuori Ekhator e Martin, dentro Malinovskyi e Latif.
69' - Super intervento di De Gea prima su Ekuban e poi su Ostigard, ma tutto fermo perchè il direttore di gara Massimi ha ravvisato un fallo in attacco in precedenza.
66' - Fase di gara molto spezzettata in questo momento al Franchi, ancora poche occasioni in questo secondo tempo.
61' - Primo cambio anche nella Fiorentina: fuori Braschi e dentro Piccoli.
58' - Primo cambio per De Rossi: fuori Colombo e dentro Ekuban.
54' - Contropiede gestito da Vitinha, che arriva al limite e prova la conclusione con il mancino, blocca in due tempi De Gea.
51' - Calcio d'angolo per Fiorentina battuto da Fagioli, colpo di testa di Ranieri sul secondo palo e palla che sfiora l'angolino destro della porta difesa da Bijlow, che non aveva neanche accennato il tuffo. Brivido per la retroguardia rossoblu.
INIZIO SECONDO TEMPO! Si riparte al Franchi, nessun cambio per Vanoli e De Rossi.
FINE PRIMO TEMPO! Termina 0-0 il primo tempo al Franchi tra Fiorentina e Genoa, tra 15 minuti via alla ripresa.
39' - Cross di Martin che trova lo stacco di Ostigard, grande intervento dell'estremo difensore spagnolo, che evita il vantaggio rossoblu.
26' - Bella ripartenza del Genoa con Colombo che percorre 40 metri verso la porta, poi serve Ekhator che calcia subito, imprecisa però la conclusione del classe 2006 rossoblu.
24' - Calcio d'angolo battuto da Amorim, pescato Ostigard al centro dell'area, ma il colpo di testa del norvegese è impreciso e termina alto.
19' - Primo squillo anche per la Fiorentina, scarico di Mandragora per Dodò che prova l'esterno destro, palla che finisce tra i cantieri del Franchi, alta sopra la traversa difesa da Bijlow.
10' - Ha iniziato con un buon piglio la formazione di De Rossi, facendo la partita al Franchi, senza però ancora creare grossi pericoli alla difesa viola.
5' - Prima occasione per il grifone: errore di Dodò che regala palla a Vitinha, conclusione forte ma centrale del portoghese, facile la presa per De Gea.
FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone gestito dalla formazione di Daniele De Rossi.
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Tags:genoa Fiorentina
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