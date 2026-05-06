Emanuele Filiberto al Genoa: "Grazie per i complimenti al Savoia, facciamo amichevole nel ricordo della finale scudetto 1924"
di G.P.
"La storia ha unito i nostri due club nella memorabile finale del campionato del 1924, un legame che ancora oggi rappresenta motivo di orgoglio"
Dopo i complimenti ricevuti dal Genoa per il ritorno in Serie C, il Savoia di Torre Annunziata risponde al club rossoblù con un messaggio di ringraziamento firmato dal presidente, il principe Emanuele Filiberto di Savoia, che rilancia anche la proposta di un’amichevole tra le due squadre.
Nel testo, indirizzato da Emanuele Filiberto di Savoia e da Nazario Matachione al presidente rossoblù Dan Șucu, si legge: "Preg. mo Presidente Dan Șucu, la S.S.D. Savoia 1908 desidera ringraziare Lei e l’intera società del Genoa Cricket and Football Club per il graditissimo pensiero e per le sincere parole di congratulazioni. La storia ha unito i nostri due club nella memorabile finale del campionato del 1924, un legame che ancora oggi rappresenta motivo di orgoglio e reciproca stima. Con l’auspicio di poter organizzare al più presto una gara amichevole tra le nostre società, porgiamo i più cordiali saluti".
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