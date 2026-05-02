Genoa, De Rossi: “Vogliamo salvarci con le nostre gambe. Continuato un percorso di crescita”

Le dichiarazioni del tecnico rossoblu Daniele De Rossi al termine del pareggio a reti bianche contro l'Atalanta:

“Stiamo dando continuità di prestazioni serie e secondo me abbiamo fatto veramente una partita alla pari con loro. Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima prestazione, nel secondo abbiamo sofferto un pochino.

Secondo me già dopo Sassuolo abbiamo capito, dopo aver vinto, che non ci avrebbero più ripreso. Siamo andati a Pisa a vincere, abbiamo fatto una partita molto seria contro il Como.

Era un’altra partita contro una squadra molto forte, serviva per fare punti, perché non fanno mai male, perché vogliamo salvarci con le nostre gambe e non con le sconfitte altrui. Serviva per continuare un percorso di crescita e di maturazione e l’abbiamo fatta nel migliore dei modi, anche sapendo soffrire nel secondo tempo.

Tiferà Lazio lunedì sera? Onestamente, quando fai questo lavoro diventi tifoso di tutte le squadre che giocano contro le concorrenti. Non si guarda più in faccia il tifo, si guardano solo i punti e le squadre che ti stanno intorno.

Il calcio è anche questo: a volte finisce zero a zero una partita che ha avuto occasioni. Sono i dettagli. È ovvio che vorremmo vedere più gol, come in Champions, però il calcio è bello anche quando due squadre sanno difendere bene. I numeri ogni tanto fanno riflettere".

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