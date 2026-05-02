Atalanta-Genoa 0-0 (LIVE): Vitinha ad un passo dal vantaggio
di Luca Pandimiglio
Formazione di De Rossi a caccia della matematica salvezza contro i bergamaschi
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Genoa:
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere; Krstovic, Scamacca. All.: Palladino.
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Østigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Vitinha; Colombo, Ekhator. All.: De Rossi.
35' - Zappacosta sfonda sulla destra,
28' - Grande occasione per il Genoa: Colombo serve Vitinha, il portoghese va alla conclusione, deviata in calcio d'angolo da Ahanor.
25' - Scalvini va via a Sabelli mette dietro la sfera, non c'è però nessun giocatore della Dea a ricevere il pallone.
21' - De Ketelaere entra in area va al cross, deviazione decisiva di Ellertsson che rende più agibile la presa di Bijlow.
19' - Intervento in ritardo di Amorim su Ederson. Nessun dubbio per Pezzuto che estrae il primo cartellino giallo della partita.
16' - Gran giocata di Ekhator che si libera di due uomini e lancia in profondità Colombo, che non arriva di poco sul pallone.
11' - Punizione di Zalewski che pesca Ahanor sul secondo palo. L'ex rossoblu tenta la rovesciata ma non impatta bene il pallone.
8' - Primo squillo anche dell'Atallanta con Krstovic che prova la conclusione dalla distanza, Bijlow blocca in due tempi.
6' - Ekhator prova a scappare in velocità a Scalvini, ma è bravo il centrale bergamasco a recuperare.
2' - Subito prima occasione per il Genoa con Vitinha che calcia di prima intenzione con il mancino, blocca senza troppi problemi Carnesecchi.
FISCHIO D'INIZIO! Prima del fischio d'inizio un minuto di raccoglimento per Alex Zanardi, scomparso all'età di 59 anni. Primo pallone gestito dai rossoblu. Atalanta con la classica divisa casalinga nerazzurra, mentre la formazione di Daniele De Rossi con la divisa bianca con la croce di San Giorgio.
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Tags:genoa
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