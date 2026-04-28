Genoa, De Rossi vuole cancellare il tabù Atalanta. Bjilow ok, Zatterstrom chiede strada

Con la salvezza ipotecata il tecnico rossoblu Daniele De Rossi non ha perso tempo e ha iniziato con il Como i casting per capire cosa c’è dietro ai titolari. Così con l’Atalanta ci saranno altre sorprese, forse quel Zatterstrom che finora ha giocato un minuto. Amorim e Otoa restano altri osservati speciali mentre Norton Cuffy non è ancora del tutto disponibile. Di sicuro in porta giocherà Bijlow che si era fermato precauzionalmente nella ripresa col Como sostituito da Leali.

A Bergamo tra i pali ci sarà l’olandese che ha risolto subito i suoi problemi muscolari. Con l’Atalanta il Genoa cerca i punti perché non vuole chiudere la stagione senza motivazioni. E in effetti il Grifone qualche stimolo lo ha visto che in questa stagione ha perso già 4-0 in Coppa Italia a Bergamo (De Rossi appena arrivato) e poi ko in casa per 0-1 al Ferraris dopo un match giocato in 10 per tutta la partita con Sommariva tra i pali, sfortunato all’ultimo pallone del match con una uscita sbagliata che ha consentito a Palladino di vincere.

Ma la storia è pesante visto che a Bergamo dal 2-0 del 10 gennaio 2016, a Genova dal 3-1 del 22 dicembre 2018, i neroazzurri hanno vinto tutti gli ultimi sei incontri ufficiali, cinque di Campionato e uno di Coppa Italia. Provare a interrompere questo trend così negativo è il minimo, ma i numeri fanno comprendere come l’Atalanta in questi ultimi anni è andata a tutta velocità con investimenti vincenti.

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