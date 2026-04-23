Genoa, Ricciardella: "Soddisfatti del rinnovo con Moena. La salvezza? Siamo molto contenti, ma non sazi"

"Siamo molto soddisfatti di questo rinnovo, di questa partnership con Moena e la Valle di Fassa. Siamo molto contenti perché inizieremo la nostra stagione in vista del prossimo campionato in un contesto estremamente favorevole, sia per quanto riguarda le strutture che ci ospiteranno, ma soprattutto vorrei dire per la connessione forte con il territorio, per l'accoglienza riservata e ci auguriamo che anche quest'anno molti dei nostri tifosi possano raggiungerci far sentire da subito il calore che hanno dimostrato durante tutto l'anno. Il futuro? Ovviamente c'è sempre il discorso della matematica, ma inutile nasconderlo, siamo molto contenti, molto soddisfatti, ma non siamo sazi, non lo è il mister, non lo è la squadra, ci sono ancora delle partite importanti, c'è da onorare questo finale di campionato,da cercare di fare bene come abbiamo fatto nell'ultimo periodo, quindi sicuramente non c'è nessun senso di rilassatezza".

Parole di Flavio Ricciardella, direttore generale del Genoa, durante la presentazione del ritiro rossoblù a Moena dal 16 al 26 luglio. Già fissate due amichevoli con Trento e Vicenza, ma ce ne sarà anche una terza.

Ecco la video intervista integrale.

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